Şimdi Qualcomm düşünsün: MediaTek Dimensity 9400+ geliyor

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MediaTek, amiral gemisi 5G AI yonga seti Dimensity 9400+ çipini 11 Nisan'da düzenleyeceği özel bir etkinlikle teknoloji meraklılarının beğenisine sunacak.

Şirketin yaptığı duyuruda, "amiral gemisi 5G AI yonga seti" ifadesi kullanılması, tanıtılacak olan yonga setinin Dimensity 9400+'dan başka bir şey olamayacağı yorumlarına neden oldu.

Ayrıca, bu duyuru, yeni yonga setini kullanacak ilk cihazların nisan ayında piyasaya sürüleceği söylentilerini de doğrular nitelikte.

DİMENSİTY 9400+ ÖZELLİKLERİ VE BEKLENTİLER

Dimensity 9400+'ın, geçen yıl tanıtılan Dimensity 9400'e oldukça benzemesi bekleniyor. Ancak, en önemli farkın Cortex-X925 süper çekirdeği için daha yüksek bir CPU saat hızına sahip olması öngörülüyor.

İddialara göre, bu hız 3,62 GHz'den 3,7 GHz'e çıkarılacak. Her ne kadar bu küçük bir artış gibi görünse de MediaTek'in yeni yonga setine "+" adını vermesi, daha fazla yenilik ve gelişme beklentisini de beraberinde getiriyor.

YENİ YONGA SETİNİ KULLANACAK İLK CİHAZLAR

Dimensity 9400+'ı kullanacak ilk cihazlar arasında Oppo Find X8S, vivo X200S ve daha birçok modelin yer alacağı söyleniyor.

Bu cihazların nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, teknoloji meraklıları da heyecanla bu yeni yonga setinin performansını test etmeyi bekliyor.

MediaTek'in Dimensity 9400+ hamlesi, şirketin amiral gemisi yonga setleri pazarındaki iddiasını sürdürdüğünü gösteriyor.

Özellikle yapay zeka alanındaki gelişmeleriyle dikkat çeken MediaTek, bu yeni yonga setiyle birlikte rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.