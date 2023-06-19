Singapur'da robot polisler göreve başladı Singapur, Changi Havaalanı'nda polis devriye robotlarını kullanmaya başladı. Beş yıldan uzun süren denemelerin ardından uygulamaya koyulan robot polisin, diğer yerlerde de kullanılması bekleniyor.

Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

Singapur, Changi Havaalanı'nda polis devriye robotlarını kullanmaya başladı. Her biri yaklaşık 1,7 metre boyunda olan robotlar, bir olay sırasında diğer polis ekiplerini bölgeye çağırabiliyor ve çevredekileri uyarabiliyor.

Testler 5 yıl sürdü

Singapur Polis Gücü tarafından yapılan açıklamada, robot polislerin 5 yıldan uzun süredir yapılan denemelerin ardından görev yapabilecek seviyeye geldiği belirtildi.

Kameralar, sensörler, hoparlörler, gösterge paneli, flaş ve siren ile donatılan bu robotlar, otonom devriye yeneğine sahip ve polisin halkla doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor.

Changi Airport Group, 2021'de peyzaj işlerini halletmek için robotik çim biçme makinelerini kullanıma sunarken, Changi Havaalanı'nda güvenlik hizmetleri sağlayan Certis şirketi, 2019'da park cezası yazamasa da devriye gezebilen bir robot trafik polisini denemişti.