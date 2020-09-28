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    Sir David Attenborough, Instagram'da 1 milyon takipçiye en kısa sürede ulaşan isim oldu

    94 yaşındaki Sir David Attenborough, Instagram'da açtığı hesap sonrası 4 saat 44 dakika içinde 1 milyon takipçiye ulaşarak rekor kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 17:50
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    Sir David Attenborough, Instagram'da 1 milyon takipçiye en kısa sürede ulaşan isim oldu

    Instagran'da en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşma rekoru  Jennifer Aniston'da bulunuyordu. Instagram hesabını açtıktan sadece 5 saat 16 dakika sonra 1 milyon takipçiye ulaşan Aniston, rekoru başkasına kaptırdı.

    94 yaşındaki İngiliz doğa sever tarihçi ve belgeselci Sir David Attenborough, Instagram'da en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşan isim oldu. Attenborough'un açtığı hesap, 4 saat 44 dakika sonra 1 milyon takipçiye ulaşarak yeni rekorun sahibi oldu.

    Doğa belgesellerine sesiyle can veren Attenborough, doğa ile ilgili yaptığı ilk paylaşımında, "Hepimizin bildiği gibi Dünya'nın başı dertte. Kıtalar yanıyor, buz dağları eriyor, mercan kayalıkları ölüyor, liste uzadıkça uzuyor." ifadelerini kullandı.

    david atenbrough

    GUINNESS, REKORU ONAYLADI

    Guinness Dünya Rekorları Instagram hesabı, şu anda 4.6 milyon takipçiye ulaşan Attenborough'un paylaştığı ilk videonun altına, "Instagram'da en hızlı sürede 1 milyon takipçiye ulaştığınız için tebrikler Sir David." yazdı ve rekoru onayladı.

    Instagram: @eshteknoloji

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