Snapchat, Apple Watch'a geldi: İşte kullanabileceğiniz özellikler

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Snapchat, platformunu telefon ve tarayıcıların ötesine taşıyarak Apple Watch için mesajlaşma odaklı yeni bir uygulama başlattı.

Bu, Snapchat'in tam bir versiyonu olmasa da kullanıcıların hareket halindeyken bağlantıda kalmalarını sağlayan pratik özellikler sunuyor.

SNAPCHAT APPLE WATCH UYGULAMASI VE ÖZELLİKLERİ

Apple Watch için geliştirilen yeni Snapchat Apple Watch uygulaması, temel olarak iletişime odaklanıyor. Kullanıcılar artık gelen mesajları doğrudan saat ekranından önizleyebiliyor ve anında yanıt verebiliyor.

Daha önce sadece iPhone bildirim yansıtma ile mesajlar görülebilirken, yeni uygulama ile saatin minik ekran klavyesini kullanma, harf harf karalama (Scribble) veya sesi metne dönüştürerek dikte etme gibi yanıt seçenekleri sunuluyor. Bu, uygulamayı çok daha etkileşimli hale getiriyor.

Snapchat Apple Watch uygulaması şu an için filtreler, kamera fonksiyonları, hikaye veya fotoğraf görüntüleme gibi özellikleri desteklemiyor; tamamen mesajlaşma üzerine kurulu.

Mesaj önizlemeleri, mobil veya web uygulamasında "okundu" olarak işaretlenmiyor ve mesajların sadece ilk 100 karakteri görülebiliyor.

Snapchat, gelecekte deneyimi geliştirmeyi planladığını belirtse de mevcut haliyle bile hızlı iletişim için pratik bir çözüm sunuyor. Uygulamanın zamanla yeni özellikler kazanıp kazanmayacağı merak konusu.