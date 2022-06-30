Snapchat, ücretli abonelik servisini duyurdu

Snapchat+ premium abonelik servisi, kullanıcılara standart özelliklere ek olarak bazı avantajlar ve yeni özellikler sunacak.

Bundan birkaç sene önce hikayeler özelliği ile bir hayli popüler olan, ancak daha sonra birçok özelliği diğer uygulamalar tarafından kopyalanarak popülerliği gün geçtikçe azalan Snapchat, yeniden gelirlerini artırmanın peşinde.

Geçtiğimiz günlerde Telegram'ın ücretli abonelik sistemine geçtiğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Snapchat benzer bir premium paketi kullanıcılarına sunacak.

Snapchat+ neler sunuyor

Telegram Premium servisinde olduğu gibi "Snapchat+" servisi de standart sosyal ağın sunduğu özelliklere ek bazı avantajlar sunuyor. Bununla birlikte, ücretli pakette reklam gösterilmeye devam edecek.

Snapchat+ servisi sohbet içerisinde bir arkadaşı "En İyi Arkadaş" olarak sabitleme, uygulamanın ikonunu değiştirebilme, hikayelerin kimin yeniden izlediğini görebilme şeklinde avantajlar sunuyor.

Ayrıca yeni özellikler genel kullanıma açılmadan önce Snapchat+ abonelerine sunulacak. Böylece ücretli aboneler, yeni özellikleri ilk deneyimleyen kişiler olacak.

Snapchat+ fiyatı

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Avusturalya, Suudi Arabistan, Almanya ve Yeni Zelanda’da kısa süre içerisinde başlayacak olan Snapchat+ servisi aylık 3.99 dolardan başlıyor.