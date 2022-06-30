Petrol
112.75
0.27%
Euro
17.4906
0.59%
Dolar
16.6928
0.33%
Altın
974.46
0.15%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
329.403
-2.59%
BTXN Coin
6.60
-6.38%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Snapchat, ücretli abonelik servisini duyurdu

    Snapchat+ premium abonelik servisi, kullanıcılara standart özelliklere ek olarak bazı avantajlar ve yeni özellikler sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Snapchat, ücretli abonelik servisini duyurdu

    Bundan birkaç sene önce hikayeler özelliği ile bir hayli popüler olan, ancak daha sonra birçok özelliği diğer uygulamalar tarafından kopyalanarak popülerliği gün geçtikçe azalan Snapchat, yeniden gelirlerini artırmanın peşinde.

    Geçtiğimiz günlerde Telegram'ın ücretli abonelik sistemine geçtiğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Snapchat benzer bir premium paketi kullanıcılarına sunacak.

    Snapchat+ neler sunuyor

    Telegram Premium servisinde olduğu gibi "Snapchat+" servisi de standart sosyal ağın sunduğu özelliklere ek bazı avantajlar sunuyor. Bununla birlikte, ücretli pakette reklam gösterilmeye devam edecek.

    Snapchat+ servisi sohbet içerisinde bir arkadaşı "En İyi Arkadaş" olarak sabitleme, uygulamanın ikonunu değiştirebilme, hikayelerin kimin yeniden izlediğini görebilme şeklinde avantajlar sunuyor.

    snapchat

    Ayrıca yeni özellikler genel kullanıma açılmadan önce Snapchat+ abonelerine sunulacak. Böylece ücretli aboneler, yeni özellikleri ilk deneyimleyen kişiler olacak.

    Snapchat+ fiyatı

    İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Avusturalya, Suudi Arabistan, Almanya ve Yeni Zelanda’da kısa süre içerisinde başlayacak olan Snapchat+ servisi aylık 3.99 dolardan başlıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Vatan Yolunda kitabı
    Kitap

    Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Vatan Yolunda kitabı

    Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı
    3. Sayfa

    Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı

    Görüş Bildir