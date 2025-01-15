Snapdragon 8s Elite, ilk olarak iQOO ve Redmi telefonlarda karşımıza çıkacak

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Qualcomm, geçtiğimiz ay tanıttığı amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'in ardından şimdi de yeni bir varyant olan Snapdragon 8s Elite'i (SM8735) üzerinde çalışıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 ile bazı benzerlikler taşıyan Snapdragon 8s Elite, bazı önemli farklılıklar da içeriyor.

SNAPDRAGON 8S ELITE'İN ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 8s Elite, 1+3+2+2 mimarisine sahip. 3.21 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4 çekirdeği, 3.01 GHz hızında çalışan üç Cortex-X4 çekirdeği, 2.80 GHz hızında iki çekirdek ve 2.02 GHz hızında iki çekirdek daha içeriyor.

Snapdragon 8 Elite'in aksine, Qualcomm'un özel Oryon çekirdekleri yerine Cortex-X4 çekirdeklerini kullanıyor.

Grafik işlemcisi olarak Adreno 825 GPU'yu kullanan Snapdragon 8s Elite, bu konuda Snapdragon 8 Elite'deki Adreno 830 GPU'nun biraz gerisinde kalıyor.

PERFORMANS

Geekbench 6'da yapılan erken testlerde Snapdragon 8s Elite, tek çekirdekte 1967 puan, çok çekirdekte ise 5827 puan aldı.

Bu puanlar, Snapdragon 8 Gen 3'e göre önemli bir gelişme göstermese de, optimizasyonlar tamamlandığında daha yüksek performans bekleniyor.

İLK KULLANILACAK TELEFONLAR

Snapdragon 8s Elite, Nisan 2025 civarında iQOO ve Redmi akıllı telefonlarda piyasaya sürülecek. Söylentilere göre, Redmi'nin yeni telefonu 1.5K OLED ekran, 7000 mAh pil ve 90W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olacak.