Sony, akıllı telefonlar için ilk 200 MP kamerasını tanıttı

Sony, akıllı telefon dünyasında dengeleri değiştirecek ilk 200 MP çözünürlüğündeki kamera sensörü LYT-901'i görücüye çıkardı.

Japon teknoloji devi, bu hamlesiyle uzun süredir Samsung'un hakimiyetinde olan yüksek çözünürlüklü sensör pazarına güçlü bir rakip olarak giriş yaptı.

SAMSUNG SENSÖRLERİNDEN DAHA BÜYÜK

Yeni LYT-901 sensörü, 1/1,12 inç boyutu ve 0,7 mikron pikselleriyle rakiplerinden ayrılıyor.

Bu teknik değerler, Galaxy S25 Ultra'da kullanılan Samsung ISOCELL HP2 sensörünün boyutlarından daha büyük bir yapıya işaret ediyor.

Piksel boyutundaki bu artış, özellikle karışık ışık koşullarında daha fazla ışık alımı sağlayarak görüntü kalitesini artırmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA VE GELİŞMİŞ HDR DESTEĞİ

Sony, yeni sensöründe tüm piksel otomatik odaklama ve sensör içinde 4 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma gibi özellikler sunuyor.

Ayrıca yapay zeka tabanlı yeniden mozaikleme teknolojisi sayesinde yakınlaştırma detaylarının iyileştirildiği belirtiliyor.

Sensör, tek karede gelişmiş dinamik aralık sağlayan DCG-HDR ve 100 dB üzerinde performans sunan HF-HDR teknolojilerini destekliyor.

OPPO VE VIVO MODELLERİNDE KULLANILACAK

Seri üretime geçen ve müşterilere gönderilmeye başlanan sensörün ilk olarak OPPO Find X9 Ultra ve vivo X300 Ultra modellerinde kullanılması bekleniyor.

2026 yılındaki üst düzey Android telefonlarda yer alacak bu donanım, mobil fotoğrafçılıkta önemli bir yükseltme olarak görülüyor.