Sony PlayStation 5 satış rakamlarını açıkladı

Haber Merkezi

Japon teknoloji devi Sony, geride bıraktığımız son üç aylık döneme ilişkin finansal verilerini kamuoyuyla paylaşarak, bugüne kadar toplam kaç adet PlayStation 5 (PS5) satışı yapıldığını açıkladı.

Şirketin açıklamalarına göre, çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen PS5 hala önemli satış adetlerine ulaşsa da son çeyrekte bir önceki döneme kıyasla bir düşüş yaşanıyor.

PS5 SATIŞLARI SON ÇEYREKTE YAVAŞLAMA GÖSTERDİ

Sony'nin verilerine göre, son üç aylık dönemde 2,8 milyon adet PlayStation 5 satışı gerçekleşti; bu rakam, bir önceki çeyrekte satılan yaklaşık 4,5 milyon adede kıyasla bir düşüşe işaret ediyor. Buna rağmen, bugüne kadar satılan toplam PS5 sayısı 77,8 milyona ulaştı.

PLAYSTATION NETWORK AKTİF KULLANICI SAYISINI ARTIRDI

Konsol satışlarındaki yavaşlamaya rağmen, PlayStation Network (PSN) platformu büyümeye devam ediyor. Sony, PSN'in aylık aktif kullanıcı sayısının 124 milyon seviyesine ulaştığını ve son dönemde 6 milyon yeni kullanıcı kazandığını bildirdi.

OYUN VE YAZILIM SATIŞLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Sony ayrıca, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için oyun ve yazılım satış istatistiklerini de paylaştı; 31 Mart'ta sona eren son çeyrekte toplam 76,1 milyon adet oyun/yazılım satışı gerçekleşti.

Bu satışların 5,9 milyon adedi Sony'nin kendi yapımlarından oluşurken, şirketin bu alandaki satışlarını artırdığı gözlemlendi.