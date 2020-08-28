Sony, PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Sony, PlayStation Plus abonelik sisteminin Türkiye fiyatlarına tepki çekecek bir şekilde zam yaptı. İşte yeni PlayStation 5 Plus abonelik fiyatları.

Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oldu.

Bu abonelik sistemlerinden biri olan PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynama imkanı sunuyor.

Sony, 29 Ekim’den itibaren PlayStation Plus abonelik fiyatlarına zam yapacak. Abonelerine gönderiği e-posta gelecek zamdan bahseden şirket, şu ifadelere yer verdi:

"Nisan ayında gönderdiğimiz bildirimin ardından PlayStation Plus abonelikleri için fiyat değişikliğine devam edeceğimizi size bildirmek isteriz. 29 Ekim 2020'den itibaren piyasa koşullarından dolayı Türkiye için PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatları artacak. Bu, söz konusu tarihte veya sonrasında yapılması gereken yinelenen ödemelerin yeni bir fiyatta olacağı anlamına gelir."

PLAYSTATION PLUS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yukarıdaki görselde PlayStation 5 için zamdan önceki fiyatları görebilirsiniz. Ancak Sony, 29 Ekim'den itibaren bu fiyatları ciddi şekilde artıracak.

Normalde 24 TL olan 1 aylık abonelik 40 TL, 75 TL olan 3 aylık abonelik ise 100 TL olacak. Eskiden 180 TL’ye yenileyebildiğiniz 12 Aylık PS Plus aboneliği ise 240 TL'den sunulacak.