Sony, yeni yılda 10 milyar dolar kâr bekliyor

Sony, net kârının ilk kez 1 trilyon yen (10 milyar dolar) seviyesini aşarak, mevcut mali yılda 1,09 trilyon yen (10,37 milyar dolar) seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor.

Japon elektronik devi Sony, her ne kadar akıllı telefon pazarından istediğini alamasa da özellikle PlayStation satışlarından rekor kırmaya devam ediyor.

Sony’den yapılan açıklamaya göre, şirket koronavirüs salgınında oyun, müzik, film ve elektronik cihaz dahil bulunduğu sektörlere yönelik artan talep sonrası, net kâr beklentisini yükseltti.

Şirket, net kârının ilk kez 1 trilyon yen (10 milyar dolar) seviyesini aşarak, mevcut mali yılda 1,09 trilyon yen (10,37 milyar dolar) seviyesine yükseleceğini düşünüyor.





GELİRLERDE YÜZDE 6,5 ARTIŞ BEKLENİYOR

Yeni projeksiyona göre şirket, gelirlerinin 8,8 trilyon yene (83,7 milyar dolar) ulaşmasını bekliyor. Böylelikle gelirler önceki mali yıla göre yüzde 6,5 artış gösterecek.

Sony’nin işletme kârı projeksiyonu ise, 940 milyar yene (8,94 milyar dolar) çıkarıldı. Şirket bu tahmine ulaşılırsa, önceki mali yıla kıyasla, işletme kârı yüzde 11,2 yükselecek.

Mart 2019’da sona eren 2018 mali yılında Sony, 916,27 milyar yen (8,72 milyar dolar) net kârla kendi rekorunu kırmıştı.