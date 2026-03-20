Sony'den sürpriz: 20 yıllık PlayStation 3 için güncelleme yayınlandı

Teknoloji devi Sony, yirmi yaşına yaklaşan efsanevi oyun konsolu PlayStation 3 için destek sunmaya devam ediyor.

Şirket, cihazın sistem performansını iyileştirdiği belirtilen 4.93 sürüm numaralı yeni bir güncellemeyi kullanıcılara sundu.

BLU-RAY ŞİFRELEME ANAHTARLARI YENİLENİYOR

Yeni yayınlanan yamaların temel amacının her 12 ila 18 ayda bir süresi dolan Blu-ray şifreleme anahtarlarını yenilemek olduğu biliniyor.

Bu güncelleme sayesinde konsol sahipleri cihazlarında yeni nesil Blu-ray filmleri sorunsuz bir şekilde oynatmaya devam edebilecek.

JAILBREAK KULLANICILARI İÇİN KÖTÜ HABER

Sony'nin bu hamlesi sadece disk okuyucuyu güncellemekle kalmıyor, aynı zamanda modifiye edilmiş konsolları da hedef alıyor.

Şifreleme anahtarlarının değişmesi, jailbreak yapılmış cihazların ve ev yapımı özel yazılımların çalışmasını geçici olarak sekteye uğratıyor.

GÜNCELLEME İÇİN 200 MB BOŞ ALAN ŞART

Konsolunu modifiye etmemiş ve hala film izlemek için kullanan kişilerin donanım uyumluluğunu kaybetmemek adına 4.93 sürümünü yüklemesi tavsiye ediliyor.

Yükleme işleminin başarıyla tamamlanabilmesi için sistemde en az 200 MB boş depolama alanı bulunması gerekiyor.

PlayStation 3 cephesindeki tek yeni gelişme sistem güncellemesi değil, aynı zamanda bazı servislerin de veda etmesi oldu.

Popüler yayın platformu Netflix, geçtiğimiz ay yaptığı duyuruyla 3 Mart itibarıyla bu eski konsol için sunduğu uygulama desteğini tamamen sonlandırdı.