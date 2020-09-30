Sosyal iş ağı LinkedIn, 4 yıl aradan sonra tasarımını değiştiriyor

Sosyal iş ağı olarak sınıflandırılan LinkedIn, dört yıl aranın ardından arayüzünü güncelleyerek yeni özelliklerini tanıttı.

Sosyal medya siteleri arasında, daha çok iş tabanlı olduğu için farklı bir yerde duran LinkedIn, 4 yıl aranın ardından tasarımını yeniliyor.

Son üç ayda Brezilya, Hollanda, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerde yeni özelliklerini test eden şirket, artık bu özellikleri kullanıcılara sunmaya başladı.

HİKAYELER LINKEDIN'E GELİYOR

Platformun en çok öne çıkan güncellemesi Snapchat, Instagram ve Facebook’tan alışkın olunan hikâyeler özelliği oldu. Şu anda belirli ülkelerde kullanıma sunulan hikayeler özelliği, çok yakında ülkemizdeki kullanıcıların hizmetine açılacak.

Buna ek olarak doğrudan mesajlaşmaya video sohbet özelliği ekleyen platform, Zoom, BlueJeans ve Teams gibi görüntülü konuşma uygulamalarını da platforma entegre etmeye başladı.



2003’te kurulan Linkedin, 2016’da 26.2 milyar dolar karşılığında Microsoft tarafından satın alınmıştı.



Linkedin’in şu anda 706 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Platformun aylık aktif kullanıcısı ise 300 milyonun üzerinde.

