Sosyal medyada yapılan 10 binden fazla paylaşım, e-tespit uygulaması sayesinde tespit edildi

Türkiye Noterler Birliği'nin 1 Mart 2016'da yürürlüğe giren 'elektronik ortamda tespit' (e-tespit) uygulaması sayesinde 10 binden fazla paylaşımın tespiti yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımının bir hayli artması, sosyal medyanın da yoğun bir şekilde kullanılmasını beraberinde getirdi.

Bu nedenle sosyal medyayı amacı dışında kullananlar ve kişilik haklarına saldırı yapan kullanıcıların tespiti daha da önemli hale geldi.

SOSYAL MEDYA MERCEK ALTINDA

Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik'in 1 Mart 2016'da yürürlüğe girmesinin ardından noterler, 'elektronik ortamda tespit' uygulamasıyla sosyal medyadaki bir paylaşımı kayıt altına alabiliyor.

Sosyal medya portallarında sıkça karşılaşılan mağduriyetlerin önüne geçilmesini amaçlayan düzenleme ile birlikte getirilen sistem sayesinde, söz konusu paylaşımların silinerek yok edilmesi önleniyor.

Bu kapsamda, sosyal medyada hakaret, kişilik haklarına saldırı gibi mağduriyetlerin yargı sürecine taşınması halinde e-arşive kayıt sayesinde, tespiti gerçekleştirilen veriler yargı sürecinde kullanılabilir hale getirildi.



10 BİN PAYLAŞIM TESPİT EDİLDİ

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, pandemi süreciyle birlikte 'e-noterlik' uygulamalarına hız verdiklerini söyleyerek, 'e-randevu', 'e-tespit' ve bazı noterlik işlemlerinin internet ortamında vatandaşların kullanımına açıldığını ifade etti.

Cin, sistem ile şimdiye kadar yaklaşık 10 bin işlem yapılarak veri tespit edildiğini belirtti.

Dursun Cin, sosyal medya hesaplarından hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasıyla ilgili e-tespit uygulamasına vatandaşların rağbet gösterdiğine değinerek, "E-tespit uygulamamızla, sosyal medyada ya da benzeri kaynaklarda insanlar arasındaki gerek hukuki gerekse de cezai konuları ilgilendiren bazı paylaşımlar yapılabiliyor.

Yasal işlem başlatılabilmesi için paylaşan tarafından her an silinmesi ve yok edilmesi söz konusu olduğundan bu konuda yasal işlem başlatmak isteyen ilgili, Türkiye Noterler Birliği’nin e-tespit sistemine girmek suretiyle tespitini sağlayabiliyor.

Daha sonra bu paylaşımı yapan o paylaşımı oradan kaldırsa bile noter tarafından tespit edildiği için yasal yollara başvurma hakkına sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

