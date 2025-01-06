SpaceX, 2025'in ilk Falcon 9 roketini fırlattı: Thuraya 4 uydusu yörüngede

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SpaceX, 2025 yılının ilk Falcon 9 roket fırlatmasını başarıyla gerçekleştirdi. Thuraya 4 iletişim uydusunu taşıyan roket, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandı.

20. UÇUŞ VE İNİŞ

Bu görev, aynı Falcon 9 roketinin ilk aşamasının 20. fırlatılışı oldu. Roketin ilk aşaması, fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra SpaceX'in "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız gemisine başarıyla indi.

Thuraya 4, Space42 tarafından işletilen bir iletişim uydusu. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da mobil iletişim hizmetleri sağlayacak olan uydu, Falcon 9 roketinin ikinci aşaması tarafından jeosenkron yörüngeye yerleştirildi.

Bu görev, SpaceX'in Falcon 9 roketinin 418. uçuşu ve şirketin genel olarak 435. görevi oldu. SpaceX, 2024 yılında 130'dan fazla yörünge görevi gerçekleştirmişti.

Thuraya 4 uydusu, Airbus tarafından üretildi ve Thuraya 4-NGS (Yeni Nesil Sistem) olarak adlandırılıyor.

Yahsat Space Services CEO'su Ali Al Hashemi, uydunun yapay zeka destekli hizmetler sunacağını belirtti.