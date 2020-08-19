SpaceX, 58 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi

SpaceX, dün akşam gerçekleştirilen fırlatma görevinde 58 Starlink internet uydusunu ve Planet şirketinin 3 SkySat gözlem uydusunu yörüngeye fırlattı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda toplam 597 adet Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti..

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

58 UYDU DAHA FIRLATILDI

SpaceX, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden 58 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi. Ayrıca rokette, Kaliforniya merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet'ın 3 SkySat uydusu da vardı.

Uyduları fırlatan yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi, geri dönerek okyanustaki drone gemisine iniş yaptı.

SPACEX İKİ REKOR BİRDEN KIRDI

SpaceX'in son görevde kullandığı B1049 kod adlı Falcon 9 roketi, toplamda 6 kez havalanıp Dünya'ya geri inerek en çok kullanılan roket olma unvanına sahip oldu.

Ayrıca bu görevle birlikte SpaceX, 100. fırlatma görevini gerçekleştirerek tarihi bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Yıl sonuna kadar ise toplamda 1.500 Starlink uydusunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.