SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin'e ait Saocom-1B isimli yer gözlem uydusunu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda yüzlerce Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti.

Şirket, bir sonraki görevini ise dün akşam TSİ 17:12'de gerçekleştirecekti. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle görev 1 Eylül'e ertelendi.

Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Starlink görevinden yalnızca 9 saat sonra SAOCOM 1B adında bir Arjantin Dünya gözlem uydusunun da fırlatılacağından bahsetmiştik.





UYDU BAŞARIYLA FIRLATILDI

SpaceX, SAOCOM 1B görevine hava durumunun engel olma ihtimalini yüzde 60 olarak açıklamıştı. Ancak hava şartlarında herhangi bir uygunsuz durum tespit edilmedi.

Arjantin'e ait yer gözlem uydusu "Saocom-1B", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uydu, daha çok petrol sızıntısı tespiti ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.

Arjantin gözlem uydularının ilki "Saocom-1A", Ekim 2018'de ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatılmıştı.