SpaceX, bu ay iki Starlink görevi daha gerçekleştirecek

SpaceX, bu ay iki Starlink görevi daha gerçekleştirecek

SpaceX, haziran ayı içerisinde toplamda 3 Starlink uydu fırlatma görevi yapacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülüyle NASA astronotlarını Uluslararası uzay İstayonu'na gönderen SpaceX, yeni görevlerine hız kesmeden devam edecek.

Astronot fırlatma görevinden hemen sonra, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yollayan şirket, böylelikle yörüngedeki Starlink uydu sayısını 482'ye yükseltmişti.

HAZİRAN AYINDA 2 FIRLATMA GÖREVİ DAHA

Starlink, haziran ayı içerisinde toplamda 3 Starlink görevine imza atacak. Gelecek fırlatma görevini 13 Haziran'da gerçekleştirecek şirket, bu ayki son fırlatma görevini ise 22 Haziran'da başlatacak.

TOPLAMDA 42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar toplamda 8 fırlatmada 482 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mal olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.