SpaceX, Güney Kore'nin askeri uydusunu uzaya fırlatacak

Güney Kore'nin gizli askeri uydusu ANASIS-II, 14 Temmuz'da SpaceX tarafından yörüngeye gönderilecek.

Geçtiğimiz haftalarda Crew Dragon kapsülüyle NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderen SpaceX, yeni görevlerine hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü, kötü hava koşulları nedeniyle Starlink görevini ertelemek zorunda kalan şirket, 14 Temmuz Salı günü Güney Kore'ye ait gizli bir askeri uyduyu yörüngeye fırlatacak.

GÜVENLİ İLETİŞİM UYDUSU OLARAK BİLİNİYOR

Fırlatılacak uydu askeri olduğundan hakkında pek fazla bir bilgi yok. Airbus tarafından inşa edilen ANASIS-II uydusunun, güvenli iletişimi sağlamak üzere tasarlandığı biliniyor.

Ayrıca uydunun daha önce KMilSatCom 1 olarak bilindiği ve Güney Kore tarafından satın alındığı söyleniyor.

SON TESTLER TAMAMLANDI

Fırlatma görevi öncesi SpaceX, Falcon 9 roketinin statik bir yangın testini tamamladığını doğruladı.

Statik yangın testi; zemin kontrolü, fırlatma rampası ve roketin gerçek fırlatma için hazır hale getirilmesi bölümlerinden oluşuyor.

Roket, önce yakıtla dolduruluyor ve motorları birkaç saniye ateşleniyor. Bu test, mühendislerin basınç ve sıcaklık gibi faktörleri ölçmesini ve her şeyin gerektiği gibi çalıştığını kontrol etmesini sağlıyor.