SpaceX, İsrail için gizemli bir uydu fırlattı

SpaceX, Cape Canaveral'dan gerçekleştirdiği bir fırlatma ile yeni bir İsrail uydusu olduğuna inanılan Dror-1'i başarıyla uzaya gönderdi.

Bu görev, İsrail'in uzay teknolojisi ve iletişim alanında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

"UZAYDAKİ AKILLI TELEFON": DROR-1 UYDUSU

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen Dror-1, "uzayda akıllı telefon" olarak adlandırılan gelişmiş dijital yeteneklere sahip.

Bu yenilikçi özellik, uydunun iletişim için son derece uyumlu olmasını sağlarken, 36 bin km yükseklikteki sabit konumuyla 15 yıl boyunca istikrarlı sinyaller sunacak.

FALCON 9 GÜÇLENDİRİCİSİ 13. KEZ UÇTU

Dror-1 uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin ilk aşama güçlendiricisi, bu görevle birlikte 13. uçuşunu başarıyla tamamladı.

Güçlendirici, kalkıştan sadece 8,5 dakika sonra Atlantik Okyanusu'ndaki insansız platforma sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.