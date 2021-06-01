SpaceX, NASA araştırması için uzaya 5 bin su ayısı gönderecek

SpaceX, NASA araştırması için uzaya 5 bin su ayısı gönderecek

SpaceX, 5 bin su ayısı ve 128 bebek kalamarı, araştırma amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu, özellikle zorlu koşulları gözlemlemek için harika bir ortam. Şimdiye kadar birçok deney yapılan istasyon, yeni bir çalışmaya daha ev sahipliği yapacak.

Araştırmacılar, çok zorlu ortamlarda hayatta kalmasıyla ünlü su ayılarının uzaya nasıl uyum sağladığını görmeyi istiyor.

Yavru kısakuyruklu kalamarlarla ise uzayın, mikroplarla mikrop konakçılar arasında gerçekleşen moleküler ve kimyasal etkileşimler üzerindeki etkisinin incelenmesi hedefleniyor.

UZAYA FIRLATILACAKLAR

Elon Musk'ın uzay firması SpaceX'in uzay istasyonuna göndereceği 22. kargo görevi 3 Haziran'da gerçekleşecek. Kargonun içerisinde 5 bin su ayısı ve 128 bebek kalamar da olacak.

Tardigrad adıyla da bilinen su ayıları, daha önce de uzay yolculuğuna çıkmıştı. 2007'de Avrupa Uzay Ajansı, üç bin su ayısını alçak Dünya yörüngesine göndermişti.

Dünya'daki en esnek yaşam formu olarak kabul edilen bu hayvanların, zorlu uzay koşullarında ve diğer gezegenlerde hayatta kalabileceği tahmin ediliyor.

Deneyin başındaki isim Thomas Boothby, "Su ayıları, bize göre binlerce kat daha fazla radyasyona dayanabiliyor. Çok az olan veya hiç olmayan oksijenle günlerce ya da haftalarca yaşamını sürdürülebiliyor.” dedi.

Astronotları uzayda daha iyi korumak isteyen NASA, söz konusu deneyle su ayılarını zorlu ortamlarda koruyan genleri incelemek istiyor.