Petrol
113.23
1.16%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
481.417
-1.89%
BTXN Coin
14.25
2.29%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    SpaceX, tarihin en ağır uydusunu uzaya fırlatacak

    SpaceX, gelecek yılın başlarında bir Falcon Heavy roketiyle şimdiye kadarki en ağır ticari jeostatik uyduyu uzaya gönderecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 12:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    SpaceX, tarihin en ağır uydusunu uzaya fırlatacak

    ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, şimdiye kadar Falcon serisi roketleriyle yüzlerce uyduyu uzaya gönderdi.

    Şirket, şimdilerde Falcon Heavy roketiyle gelmiş geçmiş en ağır uyduyu uzaya fırlatmayı planlıyor.

    Uydu üreticisi Maxar Technologies'in geliştirdiği Jüpiter-3 isimli uydu, yaklaşık olarak 9.2 ton ağırlığında olacak.

    Tarihin en ağır uydusu gelecek yıl fırlatılacak

    Bu ayın başlarında, SpaceX müşterisi EchoStar, uydu üreticisi Maxar Technologies'in yıl sonuna doğru fırlatılması planlanan ve merakla beklenen Jüpiter-3'ün teslimatını ertelediğini duyurdu.

    SpaceX, tarihin en ağır uydusunu uzaya fırlatacak #1

    Temmuz 2018'de SpaceX , 7 tonluk Telstar 19V uydusunu fırlatmış ve bu görev, fırlatılan en ağır uydu olarak kayıtlara geçmişti.

    Bununla birlikte, Arianespace'in Ariane 5 roketinin, 10.27 ton ağırlığındaki iki iletişim uydusunu fırlattıktan sonra, en ağır toplam yük rekorunu elinde tuttuğunu belirtmekte fayda var.

    Tarihin en ağır uydusu olacak Jüpiter-3, saniyede maksimum 500 gigabit bant genişliği sunacak ve Kuzey ve Güney Amerika, Kanada ve Meksika'yı kapsama altına alacak.

    Uydunun başlangıçta 2021'in başlarında konuşlandırılması gerekiyordu, ancak pandeminin neden olduğu tedarik zinciri sorunları nedeniyle fırlatma ertelendi.


    İlginizi Çekebilir

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!
    Milyoner Olan Türkler

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!

    Saldırı hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı yakalandı
    3. Sayfa

    Saldırı hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı yakalandı

    UEFA Avrupa Ligi finalinde ilkler yaşanacak
    Avrupa Ligi

    UEFA Avrupa Ligi finalinde ilkler yaşanacak

    Görüş Bildir