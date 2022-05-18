SpaceX, tarihin en ağır uydusunu uzaya fırlatacak

SpaceX, gelecek yılın başlarında bir Falcon Heavy roketiyle şimdiye kadarki en ağır ticari jeostatik uyduyu uzaya gönderecek.

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, şimdiye kadar Falcon serisi roketleriyle yüzlerce uyduyu uzaya gönderdi.

Şirket, şimdilerde Falcon Heavy roketiyle gelmiş geçmiş en ağır uyduyu uzaya fırlatmayı planlıyor.

Uydu üreticisi Maxar Technologies'in geliştirdiği Jüpiter-3 isimli uydu, yaklaşık olarak 9.2 ton ağırlığında olacak.

Tarihin en ağır uydusu gelecek yıl fırlatılacak

Bu ayın başlarında, SpaceX müşterisi EchoStar, uydu üreticisi Maxar Technologies'in yıl sonuna doğru fırlatılması planlanan ve merakla beklenen Jüpiter-3'ün teslimatını ertelediğini duyurdu.

Temmuz 2018'de SpaceX , 7 tonluk Telstar 19V uydusunu fırlatmış ve bu görev, fırlatılan en ağır uydu olarak kayıtlara geçmişti.

Bununla birlikte, Arianespace'in Ariane 5 roketinin, 10.27 ton ağırlığındaki iki iletişim uydusunu fırlattıktan sonra, en ağır toplam yük rekorunu elinde tuttuğunu belirtmekte fayda var.

Tarihin en ağır uydusu olacak Jüpiter-3, saniyede maksimum 500 gigabit bant genişliği sunacak ve Kuzey ve Güney Amerika, Kanada ve Meksika'yı kapsama altına alacak.

Uydunun başlangıçta 2021'in başlarında konuşlandırılması gerekiyordu, ancak pandeminin neden olduğu tedarik zinciri sorunları nedeniyle fırlatma ertelendi.