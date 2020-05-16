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    SpaceX ve NASA öğrencilerin fotoğraflarını uzaya gönderiyor

    SpaceX ve NASA, 27 Mayıs'ta uzaya fırlatılacak Crew Dragon kapsülü ile fotoğraflarınızı uzaya gönderecek. İşte uzaya fotoğraf göndermek için yapmanız gerekenler.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2020 - 10:50
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    SpaceX ve NASA öğrencilerin fotoğraflarını uzaya gönderiyor

    SpaceX'in astronot taşımak için geliştirdiği Crew Dragon mekiği, bir süredir test aşamasında bulunuyordu.

    Gerekli testlerin tamamlanmasının ardından 27 Mayıs'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi ile fırlatılacak mekik, NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek.

    ÖĞRENCİ FOTOĞRAFLARI UZAYA GİDECEK

    SğaceX ve NASA, koronavirüs nedeniyle gerçekleşemeyen mezuniyet törenlerine dikkat çekmek için, öğrencilerin fotoğraflarını bu kapsülün içerisine yerleştirerek uzaya fırlatacak.

    nasa

    UZAYA NASIL FOTOĞRAF GÖNDERİLİR

    Eğer öğrenciyseniz, fotoğraflarınızı SpaceX'e göndermek için 20 Mayıs Çarşamba gününe kadar tarihine kadar vaktiniz var.

    Öncelikle aşağıdaki bağlantıdan SpaceX'in fotoğraf yükleme web sitesine gitmeniz gerekiyor.

    Daha sonra ekranda yer alan ''ADD YOUR PHOTO'' butonuna tıklayın.

    spacex

     

    Karşınıza çıkan kutucuklardan ilk sıradakine e-mail adresinizi, ikinci kutuya ise okulunuzun adını yazın ve ''TAKE OR BROWSE FOR A PHOTO'' bağlantısına tıklayın.

    spacex

     

    Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bir fotoğraf seçerek boyutlarını ayarlayın ve 'SAVE CHANGES'' butonuna tıklayın.

    sğpacex

     

    Son olarak karşınıza çıkan her iki kutucuğu da işaretleyerek şartları kabul edin ve ''SUBMIT MY PHOTO'' butonuna tıklayarak fotoğrafınızı gönderin.

    nasa

    NASA ve SpaceX, dünyanın dört bir yanından gelen fotoğrafları büyük bir mozaik görüntüsüne basacak ve görev zamanı geldiğinde bu görüntünün çıktısı araca yerleştirilerek, astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

    Fotoğrafınız 48 saat içinde onaylanıp uzaya gitmeye hak kazandığında, başvuruda belirtmiş olduğunuz e-posta adresine bir onay maili gelecek.

    nasa

    SPACEX' İN İLK İNSANLI SEFERİ OLACAK

    Şimdiye kadar istasyonda görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Progress" mekikleriyle taşınıyordu. SpaceX'in Crew Dragon mekiği ile gerçekleştirilecek bu  görev, şirketin ilk insanlı uzay seferi olacak.

    Bu uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD topraklarından gerçekleşecek ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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