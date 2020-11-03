SpaceX'in Starship Mars roketinin fırlatma görüntüleri

İki SpaceX hayranı, insanları önce Ay'a daha sonra da Mars'a götürecek dev Starship roketinin nasıl fırlatılacağını gösteren bir animasyon videosu yaptı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

FIRLATMA GÖRÜNTÜLERİ

İki SpaceX hayranı, dev Starship roketinin nasıl fırlatılacağını ve başına neler geleceğini gösteren bir animasyon videosu oluşturdu. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

SpaceX'in Mars roketi Starship, böyle fırlatılacak

ÇOK SAYIDA TEST GEREKİYOR

Yukarıdaki video gerçek hayata uyarlanmadan önce, yapılması gereken çok sayıda test bulunuyor.

Starship görevi, Super Heavy roketinden ve Starship uzay aracından oluşacak. Söz konusu roket, 31 Raptor motorundan güç alacak. Starship ise gezegenler arası seyahat edebilmek için 6 Raptor motoru kullanacak.

Şirket şu anda Starship uzay aracının yüksek irtifalı test uçuşu için hazırlıklarını sürdürüyor. Kasım ayı sonunda gerçekleşmesi plananlanan testte, Starship'in bir sonraki prototipi SN8, 18 kilometre yükseğe çıktıktan sonra yere inmeye çalışacak.

Mevcut Starship prototipi olarak adlandırılan SN8, vücut kanatları ve bir burun konisi ile gerçek Starship tasarımına oldukça benzediği için, test uçuşu şimdiden oldukça merak ediliyor.





Tamamen inşa edilip test edildikten sonra Starship uzay aracı ve Super Heavy roketi, 100 kadar insan ve kargoyu önce Dünya yörüngesine, ardından Ay'a ve daha sonra da Mars'a taşıyabilen yeniden kullanılabilir bir uzay taşıma sistemi olacak.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Elon Musk, testlerin sorunsuz olması halinde 2024 yılında mürettebatsız Starship roketinin Mars'a fırlatılabileceğini söyledi.

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