SpaceX'ten yeni rekor: 250. Starlink görevi tamamlandı
Haber Merkezi

Elon Musk liderliğindeki uzay şirketi SpaceX, uydu internet projesi Starlink için önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Şirket, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılan Falcon 9 roketiyle 23 Starlink geniş bant uydusunu daha yörüngeye göndererek 250. Starlink görevini başarıyla tamamladı.

Görevde gönderilen uydulardan 13'ünün doğrudan cep telefonlarına internet sağlama (direct-to-cell) yeteneğine sahip olduğu belirtildi.

28 Nisan Pazartesi sabahı Türkiye saati ile 05.09'da gerçekleşen fırlatma, SpaceX için bir başka rutin başarıya işaret ederken, şirketin bu alandaki ezici üstünlüğünü de pekiştirdi.

FALCON 9 GERİ DÖNDÜ

Fırlatmadan yaklaşık sekiz dakika sonra, görevde kullanılan Falcon 9 roketinin ilk aşaması, Atlas Okyanusu'ndaki otonom platforma dikey olarak başarıyla iniş yaptı.

Bu, aynı roket güçlendiricisinin 20. uçuşu ve inişiydi; bu görevlerin 13'ü Starlink uydularının taşınmasına adanmıştı.

STARLINK AĞI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Bu son görev, SpaceX'in 2025 yılındaki 48. Falcon 9 uçuşu ve Starlink mega takımyıldızını genişletmek için gerçekleştirdiği 31. özel görev oldu.

Ağ, şu anda yörüngede 7 bin 200'den fazla operasyonel uyduyu içeriyor ve sürekli genişlemeye devam ediyor.

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Muhammet Karal
Editor