SpaceX'ten yeni rekor: 250. Starlink görevi tamamlandı

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Elon Musk liderliğindeki uzay şirketi SpaceX, uydu internet projesi Starlink için önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Şirket, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılan Falcon 9 roketiyle 23 Starlink geniş bant uydusunu daha yörüngeye göndererek 250. Starlink görevini başarıyla tamamladı.

Görevde gönderilen uydulardan 13'ünün doğrudan cep telefonlarına internet sağlama (direct-to-cell) yeteneğine sahip olduğu belirtildi.

28 Nisan Pazartesi sabahı Türkiye saati ile 05.09'da gerçekleşen fırlatma, SpaceX için bir başka rutin başarıya işaret ederken, şirketin bu alandaki ezici üstünlüğünü de pekiştirdi.

FALCON 9 GERİ DÖNDÜ

Fırlatmadan yaklaşık sekiz dakika sonra, görevde kullanılan Falcon 9 roketinin ilk aşaması, Atlas Okyanusu'ndaki otonom platforma dikey olarak başarıyla iniş yaptı.

Bu, aynı roket güçlendiricisinin 20. uçuşu ve inişiydi; bu görevlerin 13'ü Starlink uydularının taşınmasına adanmıştı.

STARLINK AĞI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Bu son görev, SpaceX'in 2025 yılındaki 48. Falcon 9 uçuşu ve Starlink mega takımyıldızını genişletmek için gerçekleştirdiği 31. özel görev oldu.

Ağ, şu anda yörüngede 7 bin 200'den fazla operasyonel uyduyu içeriyor ve sürekli genişlemeye devam ediyor.