Spotify abonelik ücretlerine yakında zam gelebilir

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler müzik ve podcast akış platformu Spotify, gelir akışlarını artırma hedefiyle fiyatlandırma politikasını yeniden gözden geçiriyor gibi görünüyor.

Ortaya çıkan yeni raporlar, şirketin Avrupa ve Latin Amerika'daki bazı ülkelerde Spotify abonelik ücretlerine yeni bir zam yapmayı planladığını gösteriyor. Bu, şirketin fiyatlarını ayarladığı ilk sefer olmayacak.

Yeni bir rapora göre Spotify, bu bölgelerdeki birkaç ülkede standart Bireysel abonelik planının fiyatını yaklaşık 1 euro artırmayı düşünüyor.

Bir sektör kaynağının, şirketin fiyat artışı çabalarının "bu yaz önemli ölçüde yoğunlaşacağını" belirtmesiyle, bu değişikliğin Haziran 2025 gibi erken bir tarihte yürürlüğe girebileceği bildiriliyor.

ZAMLAR DAHA ÖNCE BAŞLADI

Bu potansiyel zam, halihazırda bazı ülkelerde gerçekleşen fiyat artışlarını takip ediyor. Örneğin Spotify, kısa süre önce Hollanda ve Lüksemburg'daki tüm planlarının maliyetini büyük bir duyuru yapmadan artırmıştı.

Bu ülkelerde Bireysel Spotify abonelik planı yüzde 18'lik bir artışla 10,99 eurodan 12,99 euroya yükseldi; Aile ve Duo planları da bu ülkelerde daha pahalı hale geldi.