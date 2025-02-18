Spotify, sekiz yıl önce duyurulan Hi-Fi hizmetini 2025'te kullanıma sunacak

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Müzik akışı devi Spotify, uzun süredir beklenen Hi-Fi müzik hizmetini sonunda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Music Pro adıyla sunulacak bu yeni hizmet, yüksek kaliteli müzik deneyiminin yanı sıra yapay zeka destekli remiks araçları ve konser biletlerine özel erişim gibi avantajlar sunacak.

SEKİZ YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERİYOR

Spotify, 2017 yılında Hi-Fi müzik hizmeti sunacağını duyurmuş ancak bu hizmeti bir türlü kullanıma sunmamıştı.

Sekiz yıllık bekleyişin ardından Music Pro, müzikseverlere yüksek kaliteli müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Music Pro'nun aylık 5,99 dolar fiyatla sunulması bekleniyor. Hizmetin bu yıl içinde kullanıma sunulması planlanıyor.

Spotify, Music Pro ile Apple Music, Amazon Music Unlimited ve Tidal gibi rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor.

Bu hizmetler halihazırda yüksek kaliteli ses sunuyor, ancak Spotify'ın geniş kullanıcı tabanı ve yapay zeka destekli özellikleri, Music Pro'yu cazip bir seçenek haline getirebilir.