Starlink'e rakip: Boeing, uzay interneti için gereken izinleri aldı

Starlink'e rakip: Boeing, uzay interneti için gereken izinleri aldı

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), havacılık şirketi Boeing'e 147 uydudan oluşan uzay interneti projesi için onay verdi.

SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı.

Ayrıca Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon da önümüzdeki yıl internet uydularını fırlatmaya başlayacak.

YENİ RAKİP BOEING

Uzay interneti konusunda SpaceX ve Amazon'a yeni bir rakip geldi. Boeing, uzay interneti projesi için ABD Federal İletişim Kurulu'ndan (FCC) 147 uyduda geçerli izinleri aldı.

Boeing, SpaceX ve Amazon'unki kadar büyük olmayan proje kapsamında 132 uydusunu, 1056 kilometre yükseklikte alçak Dünya yörüngesinde yerleştirmeyi hedefliyor.

Geriye kalan 15 uyduysa, 27 bin 355 kilometre ile 44 bin 221 kilometre arasına gönderilecek.

Şirket, internet ağı çalışmaları sürerken ABD ve Porto Riko'ya hizmeti sunmayı istiyor. Proje tamamlandığında internete bütün dünyadan erişilebilmesi bekleniyor.

SPACEX KARŞI ÇIKMIŞTI

Öte yandan SpaceX, daha önce Boeing'in projesine dair endişelerini dile getirmişti. Uzay şirketi, alçak Dünya yörüngesinin hali hazırda kalabalık olduğunu ve Boeing'in projesinin diğer uydularla çarpışma riskini artırabileceğini söylemişti.