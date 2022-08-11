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    Starlink'e verilen 900 milyon dolarlık destek geri çekildi

    SpaceX'in Starlink internetine verilen 900 milyon dolarlık destek geri çekildi. ABD'li kurumlara göre, hizmetin başarılı olacağı garanti değil.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 15:34
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    Starlink'e verilen 900 milyon dolarlık destek geri çekildi

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Şirkete destek veren ABD'li resmi kurumlar, SpaceX'in uydu tabanlı hizmetinin "hala gelişen bir teknoloji" olduğu ve şirketin  vadedilen hizmeti yerine getirebileceğini kanıtlamak için şimdilik başarısız olduğunu söylüyor.

    900 milyon dolarlık destek geri çekildi

    Bu nedenle kurumlar, geçtiğimiz yıl aralık ayında Starlink internetine verilen 900 milyon dolarlık desteği geri çekti.

    SpaceX, dünya çapında 400 binden fazla müşteriye sahip olduğunu ve şirketin hizmeti oluşturmak için kaynak akıttığını söyledi.

    Federal Ticaret Komisyonu, ayrıca internet servis sağlayıcısının yedi eyalette hizmet için uygun statü ve onayları alamadığını gerekçe göstererek, LTD Broadband için ayrılan 1,3 milyar dolarlık ödülü de reddetti.

    spacex


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