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    Starlink’i hackleyene 25 bin dolar ödül var

    SpaceX, Starlink ağındaki hataları bulan araştırmacılara 25 bin dolara kadar ödeme yapacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 10:32
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    Starlink’i hackleyene 25 bin dolar ödül var

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Araştırmacı Lennert Wouters'ın, geçen hafta 25 dolarlık ev yapımı bir cihaz kullanarak Starlink uydularına erişim sağlayabildiğini söylemesinin ardından şirket harekete geçti.

    Wouters’ın hata bildirimi üzerine şirket, araştırmacıya teşekkür ederek sistemdeki açıkları kapattığını duyurdu.

    Hackleyene 25 bin dolar ödül var

    SpaceX, şirketin kendi mühendislerinin hizmeti iyileştirmek ve daha güvenli hale getirmek için her zaman Starlink’i hacklemeye çalıştığını söyledi.

    Aynı zamanda şirket, Starlink uydularını hacklemeyi başaran araştırmacılara 25 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.

    starlink


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