Steve Jobs imzalı yarım asırlık çek satışa çıktı 1976 yılında bizzat Steve Jobs tarafından imzalanmış olan bir Apple çeki, açık artırma ile satışa sunuldu.

ensonhaber.com

1976'da Steve Jobs tarafından imzalanmış ve bozulmamış bir Apple Computer Company çeki, Boston merkezli RR Müzayedesi'nde açık artırma ile satılıyor.

Wells Fargo tarafından düzenlenen çek, daktilo ile doldurulmuş ve Apple Computer Company adına Palo Alto merkezli bir yönetim danışmanlığı firması olan Crampton, Remke & Miller’e Jobs tarafından imzalanmış.

Crampton, Remke & Miller, o sıralarda Kuzey Kaliforniya’da Atari ve Xerox da dahil olmak üzere pek çok öne çıkan teknoloji şirketi ile çalışıyordu.

Steve Jobs'ın ilk aşamalarında böyle bir firma ile birlikte çalışması, uzun vadeli büyümeye odaklandığını gösteriyor.

O sıralarda Apple, kısa bir süre önce Apple-1'i geliştirmiş, ilk büyük siparişini almış ve bu siparişi yerine getirmek için kolları sıvamıştı.

Steve Jobs ve Steve Wozniak, parçaları ve bileşenleri krediyle güvence altına almak, bilgisayarları yapmak ve bunları perakendecilere ve bireylere teslim etmek zorundaydı.

25 bin dolara satılması bekleniyor

RRAuction, çekin değerinin 25 bin dolardan fazla olduğunu söylüyor. 11 Mayıs'ta sona erecek açık artırmada şu ana kadar verilen en yüksek teklif ise 21 bin 962 dolar.