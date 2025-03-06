Şubat ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

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AnTuTu'nun Şubat 2025 amiral gemisi performans sıralaması yayınlandı. Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga seti, bir önceki ay zirvede yer alan MediaTek Dimensity 9400'ü geride bırakarak liderliği yeniden ele geçirdi.

Ancak, sıralamanın en dikkat çekici noktası, amiral gemisi olmayan OnePlus Ace 5 Pro'nun şaşırtıcı performansı oldu.

ZİRVEDE ONEPLUS ACE 5 PRO VAR

OnePlus Ace 5 Pro, Snapdragon 8 Elite yonga setiyle 2.890.600 puan alarak, zirveye yerleşti.

Bu sonuçla, Vivo X200 Pro (Dimensity 9400 - 2.884.682 puan) gibi amiral gemisi modelleri geride bıraktı.

Sıralamanın ilk onunda, Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip altı cihaz bulunuyor. RedMagic 10 Pro+, iQOO 13 ve Honor Magic 7 Pro, Snapdragon 8 Elite ile güçlü performans sergileyen diğer modeller arasında yer alıyor.

MediaTek Dimensity 9400 yonga seti de sıralamada güçlü bir performans sergiliyor. Dimensity 9400'e sahip dört cihaz, ilk onda yer alıyor.

Vivo X200 ve iQOO Neo 10 Pro, Dimensity 9400 ile yüksek puanlar elde eden modeller arasında bulunuyor.

ONEPLUS ACE 5 PRO'NUN OPTİMİZASYON BAŞARISI

OnePlus Ace 5 Pro'nun başarısı, yonga seti optimizasyonunun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

OnePlus, bu model için yonga seviyesinde performansı optimize etmek için yoğun çaba sarf etti.

AnTuTu sonuçları, bu çabanın karşılığını verdiğini gösteriyor. OnePlus 13 de benzer şekilde optimize edilmiş bir yonga setiyle altıncı sırada yer alarak, optimizasyonun performansa etkisini kanıtlıyor.

AnTuTu sıralamaları, bir ay içinde gerçekleştirilen tüm geçerli kıyaslama testlerinin ortalama puanlarına dayanıyor. Bu yöntem, sıcaklık ve pil şarjı gibi faktörlerin etkisini azaltarak, sıralamaların gerçek dünya performansını yansıtmasını sağlıyor.