Süper sıcak bir öte gezegende su bulundu James Webb Uzay Teleskobu, süper sıcak gaz devi bir öte gezegenin atmosferinde su buharı izleri buldu.

AA & Ensonhaber

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

James Webb'den su keşfi

James Webb Uzay Teleskobu, süper sıcak gaz devi bir öte gezegenin atmosferinde su buharı izleri buldu.

Gezegen, Dünya'dan yaklaşık 400 ışık yılı uzaklıkta bulunan güneş benzeri yıldız WASP-18'in ortalama sadece 3,1 milyon kilometre yörüngesinde döndüğü için oldukça sıra dışı.

NASA yaptığı açıklamada, ana yıldıza bu kadar yakın olması nedeniyle, WASP-18 b'nin atmosferindeki sıcaklıkların çok yüksek olduğunu ve çoğu su molekülünün parçalandığını söyledi.

2008 yılında keşfedilen WASP-18b, aralarında Hubble Uzay Teleskobu , NASA'nın X-ışını uzay teleskobu Chandra , ötegezegen avcısı TESS ve artık kullanımdan kaldırılmış olan kızılötesi Spitzer Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar tarafından incelendi.

Ancak bu uzay teleskoplarının hiçbiri gezegenin atmosferindeki su izlerini görecek kadar hassas değildi.