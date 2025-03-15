Suudi Arabistan'ın çölde inşa ettiği 8,8 trilyon dolarlık şehir projesi: Neom

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Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projesinin en önemli parçalarından biri olan Neom, ülkenin petrol bağımlılığından kurtulma ve ekonomisini çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Ancak, Neom projesi nin maliyetinin beklenenden çok daha yüksek olması ve bazı tartışmalı uygulamalar, projenin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Özellikle, 170 km uzunluğundaki gökdelen şehri The Line'ın maliyeti ve insan hakları ihlalleri iddiaları, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

NEOM'UN DEVASA BÜTÇESİ VE MALİYET ARTIŞI

Wall Street Journal'ın (WSJ) raporuna göre, Neom projesinin ilk aşamasının maliyeti 370 milyar doları bulurken, projenin tamamlanma maliyetinin 8,8 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bu rakam, Suudi Arabistan'ın mevcut yıllık bütçesinin yaklaşık 25 katına denk geliyor. Projenin maliyetindeki bu artışın nedenleri arasında, projenin karmaşıklığı, teknolojik zorluklar ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kişisel tercihleri gösteriliyor.

Özellikle, The Line'ın tasarımı ve bazı fütüristik yapıların inşası, maliyeti önemli ölçüde artırıyor.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE TARTIŞMALI UYGULAMALAR

Neom projesi, sadece devasa bütçesiyle değil, aynı zamanda insan hakları ihlalleri iddialarıyla da gündeme geliyor.

Proje kapsamında, bölgedeki yerli halkın zorla tahliye edildiği ve bazı inşaat işçilerinin kötü çalışma koşullarına maruz kaldığı iddia ediliyor. Ayrıca, projenin çevresel etkileri ve sürdürülebilirliği konusunda da endişeler bulunuyor.

NEOM'UN GELECEĞİ VE SUUDİ ARABİSTAN'IN VİZYONU

Tüm bu tartışmalara rağmen, Suudi Arabistan hükümeti Neom projesini hayata geçirme konusunda kararlı görünüyor.

Projenin ilk aşaması olan The Line'ın inşaatı devam ederken, diğer turizm ve sağlık projelerinin de 2030 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Suudi Arabistan, Neom ile sadece fütüristik bir şehir inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkenin imajını değiştirme ve uluslararası yatırım çekme hedefleri de güdüyor.

Ancak, projenin maliyetinin kontrol altına alınması ve insan hakları ihlalleri iddialarının çözülmesi, Neom'un başarısı için kritik önem taşıyor.