T-Mobile: 53 milyon kişinin verileri çalındı

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 5,3 milyon müşterisinin daha verilerinin çalındığını açıkladı.

T-Mobile sistemlerine yönelik siber saldırıya ilişkin adli analiz ve soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.

ESKİ MÜŞTERİLERİN DE HESABI ÇALINDI

Açıklamada, 5.3 milyon mevcut faturalı müşterinin yanı sıra 667 bin eski müşterinin hesabına da yasa dışı şekilde erişildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

IMEI, IMSI VE TELEFON NUMARALARI ELE GEÇİRİLDİ

Cep telefonuyla ilişkili tanımlayıcı numaralar olan IMEI ve IMSI gibi bilgiler ile telefon numaralarının da ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, siber saldırı nedeniyle risk altındaki müşterilerin korunması için önlem alınmaya devam edildiği kaydedildi.

SİBER SALDIRIDAN 53 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

T-Mobile, 18 Ağustos'ta siber saldırı sonucu 40 milyonun üzerinde eski ve potansiyel müşteri ile 7.8 milyon mevcut faturalı müşterinin hesabına ait verilerin çalındığını açıklamıştı.

Böylece, T-Mobile sistemlerine yönelik siber saldırıdan etkilenen müşteri sayısı toplamda 53 milyonu aştı.

Şirket, söz konusu saldırı sonucu müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığını bildirmişti.