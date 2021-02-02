Tablet pazarı, 2020 yılında son üç yılın en iyi satış rakamına ulaştı

Tablet pazarı, 2020 yılında son üç yılın en iyi satış rakamına ulaştı

2020 yılında toplam 160 milyon satış rakamını geçen tablet pazarı, son 3 yılın en iyi performansını sergiledi.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının her geçen gün kan kaybetmesine neden oluyordu.

Örneğin Google, tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda tablet üretimini sonlandırma kararı almıştı.

Akıllı telefon pazarının bu şekilde büyümesi, önümüzdeki günlerde diğer tablet üreticilerinin de Google gibi karar almasına neden olabilir.

2020, TABLET PAZARINA YARADI

Tablet pazarındaki olumsuz gidişat, 2020 yılında tersine döndü. Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

Yapılan pazar analizlerine göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 52.8 milyon tablet satıldı. Bu da yaklaşık yüzde 50'lik bir artış anlamına geliyor.

Söz konusu dönemde 19.2 milyon iPad satılırken, 9.9 milyon satışla Samsung ikinci oldu.

TOPLAM SATIŞLAR 160 MİLYONU GEÇTİ

2020 yılı genelinde ise tablet satışları 160 milyonu aştı ve bir önceki yıla göre yüzde 35 artış yaşandı.

Apple yılı 58.8 milyon iPad ile tamamlarken, Samsung 31 milyon, Huawei 16.3 milyon adet satış yaptı.

2021 yılında da bir süre daha tablet pazarının büyümesi, ardından yeniden eski günlerine dönmesi bekleniyor.