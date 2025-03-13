Tam elektrikli deniz uçağı yolcu testlerini başarıyla geçti

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Rhode Island merkezli girişim Regent Craft, okyanus taşımacılığında çığır açacak bir projeyi hayata geçirdi.

Şirketin geliştirdiği tam boyutlu elektrikli deniz planörü Viceroy, yolcularla birlikte ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayarak, yeni bir ulaşım modelinin mümkün olduğunu kanıtladı.

Regent Viceroy Seaglider, kanat-yer etkisi prensibiyle çalışarak, su yüzeyine yakın uçuşlarda aerodinamik sürtünmeyi minimize ediyor ve enerji verimliliğini artırıyor. Bu sayede, hem çevre dostu hem de hızlı bir ulaşım alternatifi sunuyor.

DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞINI BİRLEŞTİREN YENİLİK

Regent Viceroy Seaglider, 12 yolcu ve 2 mürettebatı veya 1.600 kg kargoyu, 300 km mesafede ve 300 km/saat hızla taşıyabiliyor.

Araç, su seviyesinden sadece 9-18 metre yükseklikte uçarak, hem deniz hem de hava araçlarının avantajlarını bir araya getiriyor.

Bu hibrit yapı, özellikle kıyı şeritlerindeki ulaşım için benzersiz bir çözüm sunuyor. Regent Craft, aracın hem gövde üzerinde yüzebildiğini, hem hidrofoillerle dalgaların üzerinde ilerleyebildiğini, hem de su yüzeyine yakın uçabildiğini belirtiyor.

Regent Craft, 2020 yılında kurulduğundan bu yana deniz planörü projesi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Çeyrek ölçekli prototipin testlerinin ardından, tam boyutlu prototipin geliştirilmesi ve test edilmesi için ABD Sahil Güvenliği'nden onay alındı.

Geçen hafta gerçekleştirilen ilk yolculu test uçuşu, projenin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Şirket, bu süreçte 90 milyon dolar yatırım aldı ve dünya çapında 9 milyar doları aşan siparişlere ulaştı.

GELECEK VİZYONU VE UYGULAMA ALANLARI

Regent Craft, Viceroy deniz planörünün tropik adalar arasında turist taşımacılığı, kargo taşımacılığı ve acil müdahale gibi birçok alanda kullanılabileceğine inanıyor.

Ayrıca, ABD Deniz Piyadeleri ile yapılan iş birliği sayesinde, deniz savunma ve lojistik uygulamalarında da kullanılması hedefleniyor.

Şirketin Rhode Island'da kurmayı planladığı üretim tesisi, bu yenilikçi aracın seri üretimine geçilmesinde önemli bir adım olacak.