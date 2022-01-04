Taraftar Token Yakımları Gerçekleşti

Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda listelenen taraftar token’larda, takımların attıkları gol sayısına göre yakımlar gerçekleşti.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de listelenen Adana Demirspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Çaykur Rizespor, Diyarbekirspor, Erzurumspor, Giresunspor, Hatayspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Vanspor ve Yeni Malatyaspor’un taraftar token yakımları, Türkiye’nin yeni nesil dijital cüzdanı EXENPAY tarafından gerçekleştirildi.

Atılan gol sayısına göre yakılan token adedi ise şu şekilde açıklanmıştır:

Adana Demirspor’a ait 65.000 adet DEMIR Token yakıldı.

Antalyaspor’a ait 7.770 adet AKREP Token yakıldı.

Balıkesirspor’a ait 6.000 ait BLK S Token yakıldı.

Çaykur Rizespor’a ait 2.650 adet RIZE Token yakıldı.

Diyarbekirspor’a ait 25.452 adet DIYAR Token yakıldı.

Erzurumspor’a ait 35.000 adet ERZ Token yakıldı.

Giresunspor’a ait 3.080 adet GRS Token yakıldı.

Hatayspor’a ait 620 adet HATAY Token yakıldı.

Kayserispor’a ait 64.600 KYSR Token yakıldı.

Sakaryaspor’a ait 90.882 SKRY Token yakıldı.

Sivasspor’a ait 7.540 adet SIV Token yakıldı.

Şanlıurfaspor’a ait 1.890 URFA Token yakıldı.

Tuzlaspor’a ait 210 TUZLA Token yakıldı.

Vanspor’a ait 2.600 VAN Token yakıldı.

Yeni Malatyaspor’a ait 1.760 YMS Token yakıldı.

Yakım nedir?

Kripto para yakım işlemi, kripto para ekosisteminde yaygın olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem, belirli miktardaki kripto parayı dolaşımdan kalıcı bir şekilde çıkarmak ve dolaşımdaki toplam arzı düşürmek amacıyla yapılmaktadır. Bu işlem ile dolaşımdaki token miktarı azaltılarak deflasyonist bir anlayış benimsenir. Dolaşımdaki token miktarı azaldıkça mevcut token değerinin teorik olarak uzun vadede artması beklenmektedir.

Fan Token Yakımları nasıl gerçekleşmektedir?

Fan Token yakımları, kulüplerin mücadele ettikleri lig içerisinde attıkları gol miktarına göre gerçekleştirilmektedir. İzahnamelerinde belirtilen gol başına geçerli olan token miktarı, Türk Lirası ile piyasa üzerinden satın alınarak yakılmaktadır.

Bitexen’de Listelenen Taraftar Token’larının piyasa değeri nedir?

Taraftar tokenların piyasa değeri, dolaşımdaki token miktarı ile token fiyatının çarpılması sonucu elde edilmektedir. Taraftar tokenların güncel toplam piyasa değeri yaklaşık olarak 1,2 milyar TL’dir. Yakılan tokenların toplam değeri ise yaklaşık olarak 500 bin Türk Lirasıdır.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.