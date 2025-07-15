Tarihe karışıyorlar: Apple ve Samsung bu modellere veda edecek

Teknoloji dünyası, Apple ve Samsung’un ürün gamındaki önemli bir değişimle dikkat çekiyor.

Her iki teknoloji devi de uzun yıllardır piyasada yer alan “Plus” modellerini üretimden kaldırma kararı alabilir.

Apple, iPhone 6 Plus modeliyle başlattığı ve Samsung’un Galaxy S serilerinde benzer şekilde devam ettirdiği “Plus” etiketli cihazlar, kullanıcıya daha büyük ekran ve biraz daha güçlü donanım sunuyordu.

Apple ve Samsung’un odak noktası artık daha ince, güçlü ve yapay zekâ destekli telefonlar olacak.

Bu nedenle yeni seriilerde “Plus” modelleri yer almayacak.

PLUS MODELLERİ KALKIYOR

Donanım Haber’de yer alan bilgiye göre, Samsung’un yaklaşan Galaxy S26 serisinde GSMA IMEI veritabanına düşen üç yeni model numarası, S26, S26 Edge ve S26 Ultra olarak sıralanıyor. Ancak serinin Plus versiyonu listede yer almıyor.

Aynı şekilde Eylül ayında iPhone 17 serisini tanıtacak olan Apple, Plus modelini çıkarıyor. Yeni seride iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve serinin yeni ultra ince üyesi 17 Air olacak.