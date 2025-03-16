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Haber Merkezi

Boeing'in Starliner uzay aracı ile 6 Haziran'da uzaya giden iki NASA astronotu, 9 aydan fazla süredir uzayda mahsur.

SpaceX'in Falcon 9 roketi, dört yeni astronotu ISS'ye ulaştırma görevini yerine getirmek amacıyla Cuma gecesi NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

BAŞARILI FIRLATMA ASTRONOTLARI KURTARACAK

Bu başarılı fırlatma, astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore'un sonunda kurtarılıp Dünya'ya dönebilecekleri anlamına geliyor.

SpaceX'in sahibi Elon Musk ve diğerleri, Williams ve Wilmore'un siyasi nedenlerle ISS'ye bırakıldığını öne sürse de, bu iddialar astronotlar tarafından reddedildi.

DÜNYAYA DÖNÜŞ SÜRECİ ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Yeni ekip, 28 saat süren yolculuğun ardından Pazar günü ISS'ye yanaştı.

Wilmore'un, yaklaşık 90 dakika sürecek basınçlandırma ve sızıntı kontrol prosedürlerini tamamlamasının ardından, istasyonun kapağını açması planlanıyor.

Williams ve Wilmore'un, SpaceX'in Dragon kapsülüyle Dünya'ya dönüşlerine Çarşamba günü başlanması bekleniyor.

DÖNÜŞ GÖREVİ TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ

Bu gelişme, kurtarma görevindeki aksiliklerin ardından geldi.

En sonuncusu, Falcon 9 roketindeki hidrolik sistem sorunu nedeniyle Çarşamba günü uçuşun son anda iptal edilmesiydi.

Başkan Trump'ın Musk'a Williams ve Wilmore'u "al" demesinin ardından, NASA dönüş görevini iki hafta öne çekti.

Trump'ın isteği öncesinde astronotların 26 Mart'tan önce geri dönmeleri beklenmiyordu.

"BİDEN YÖNETİMİ TEKLİFİ REDDETTİ"

Trump ve Musk'ın, astronotların siyasi nedenlerle uzayda bırakıldığını iddia etmeleri, görev sırasında büyük bir tartışma yarattı.

Musk, sekiz ay önce astronotları ülkelerine getirmeyi teklif ettiğini, ancak Biden Yönetimi'nin bunu reddettiğini belirtti.

NASA Uzay Operasyonları Misyon Müdürlüğü yardımcı yöneticisi Ken Bowersox, bu görüşmelerin olup olmadığı hakkında bilgi vermezken, NASA ISS programı müdür yardımcısı Dina Contellam, Crew-10 fırlatılışının, Wilmore ve Williams'ın istasyonda uyudukları sırada gerçekleştiğini söyledi.