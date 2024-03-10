Tasarımıyla dikkat çekiyor: Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı açıklandı Geçtiğimiz hafta Nothing tarafından tanıtılan ve orta seviyeye hitap eden Nothing Phone 2a'nın Türkiye fiyatı belli oldu.

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OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei tarafından kurulan Nothing, oldukça farklı tasarımlara sahip akıllı telefonlar piyasaya sürmeye devam ediyor.

Şirket, özellikleri bakımından orta segmentte konumlandırılan yeni telefonu Nothing Phone 2a'yı geçtiğimiz hafta tanıtmıştı.

Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı

Düzenlenen etkinlik kapsamında Nothing Phone 2a Türkiye fiyatı 19 bin 999 TL olarak açıklandı. Telefon, önceki modellerde olduğu gibi Evofone tarafından satılacak.

Bu fiyat, telefonun 8GB RAM ve 128GB depolama alanı için geçerli. Eğer 12GB RAM ve 256GB depolama sürümünü tercih ederseniz, 21 bin 999 TL ödemeniz gerekecek.

Nothing Phone 2a özellikleri

Nothing Phone 2a, 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 10 bit AMOLED ekranla geliyor.

MediaTek Dimensity 7200 işlemcisinden güç alan telefonda, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri yer alıyor.

50 MP ikili kameraya sahip olan Nothing Phone 2a, ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası barındırıyor.

Son olarak, telefonun 45 watt hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu belirtelim.