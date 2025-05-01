Tayvan'dan çip hamlesi: TSMC'nin yeni teknolojileri ülke dışına çıkmayacak

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Gelişmiş yarı iletken teknolojisindeki liderliğini korumak ve ulusal güvenliğini sağlamak isteyen Tayvan, kritik çip endüstrisini yönetme biçiminde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Tayvan, Endüstriyel Yenilik Yasası'nda yaptıkları değişikliklerle, başta TSMC olmak üzere yarı iletken şirketlerinin en son teknoloji üretim süreçlerini ihraç etmesi ve yurt dışına yatırım yapması konusunda yeni ve sıkı kontroller getiriyor.

Bu adım, artan jeopolitik gerginlikler ve küresel rekabet ortamında Tayvan'ın teknolojik üstünlüğünü koruma amacını taşıyor.

Yeni önlemlerin merkezinde, "N-1" kuralı olarak adlandırılan düzenleme yer alıyor. Bu kural, şirketlerin mevcut en gelişmiş yarı iletken üretim teknolojilerini (N) ihraç etmesini yasaklıyor.

YURT DIŞI TESİSLERİ GERİDEN GELECEK

Şirketler, yurt dışındaki tesislerinde yalnızca ülke içinde mevcut olan teknolojinin en az bir nesil gerisinde (N-1) olan süreçleri kullanabilecekler.

TSMC'NİN ABD YATIRIMLARI NASIL ETKİLENECEK

Başbakan Cho Jung-tai, bu yeni politikayı doğrulayarak, bunun TSMC'nin ABD'de planladığı genişlemeyi doğrudan etkileyeceğini ve şirketin en son yeniliklerinin Tayvan sınırları içinde kalmasını sağlayacağını belirtti.

Daha önce, Tayvan'ın düzenlemeleri gelişmiş yarı iletken üretim süreçlerinin ihracatını bu kadar net bir şekilde kısıtlamıyordu.

Değiştirilen Endüstriyel Yenilik Yasası'nın 22. maddesinde yer alan bu yeni kuralların, ilgili alt düzenlemelerin tamamlanmasının ardından 2025 yılı sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TSMC şu anda N3P işlem düğümüyle sektöre öncülük ederken, bu yılın sonuna kadar yeni nesil N2 süreciyle çip üretimine başlamayı planlıyor.

YURT DIŞI YATIRIMLARA SIKI KONTROL VE CEZALAR

Yapılan değişiklikler ayrıca Tayvanlı yetkililere, ulusal güvenliği tehdit etmeleri, ekonomik kalkınmaya zarar vermeleri, uluslararası anlaşmaları ihlal etmeleri veya çözülmemiş işçi anlaşmazlıklarına yol açmaları durumunda yurt dışı yatırımlarını reddetme veya iptal etme yetkisi veriyor.