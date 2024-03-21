Tehlike büyüyor: 2022'de e-atıklar 62 milyon tona ulaştı Dünyada 2022'de elektronik atıkların (e-atık), 2010'a kıyasla yüzde 82 artışla 62 milyon tona ulaştığı bildirildi.

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2022 yılında dünya genelinde üretilen e-atık miktarı 62 milyon tona ulaştı.

Bu durum, 2010 yılına kıyasla yüzde 82'lik bir artışa denk geliyor ve tehlikenin daha da büyüdüğünü gösteriyor.

Raporda, dünyada e-atıkların, belgelenen e-atık geri dönüşümünden 5 kat daha hızlı arttığı kaydedildi.

Artmaya devam edecek

E-atıkların 2030'e kadar üçte bir oranında artmasının beklendiği ifade edilen raporda, "Dünya genelinde yıllık e-atıklar 2,6 milyon ton artarak 2030'da 82 milyon tona ulaşma yolunda ilerliyor. Bu, 2022 rakamına göre yüzde 33'lük bir artışa denk geliyor." denildi.

BM'nin raporunda; elektronik atıkların, elektrik fişi veya pil içeren tüm atılmış eşyalardan oluştuğu aktarılarak bunların zehirli katkı maddeleri ve cıva gibi tehlikeli maddeler içerebileceği, çevre ve sağlık açısından riskli olduğu belirtildi.

BM'nin raporuna göre, ülkelerin e-atık toplama ve geri dönüşüm oranlarını 2030’e kadar yüzde 60'a çıkarabilmeleri halinde, insan sağlığı risklerinin en aza indirilmesi de dahil olmak üzere elde edilecek faydaların maliyetleri 38 milyar dolarının üzerinde olacak.

Çevreyi tehdit ediyor

E-atıklar, içerisinde cıva, kurşun ve kadmiyum gibi tehlikeli maddeler barındırdığı için çevre ve insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Geri dönüştürülmeyen e-atıklar, toprak ve suya karışarak kirliliğe yol açıyor. Ayrıca, e-atıkların yakılması da hava kirliliğine neden oluyor.