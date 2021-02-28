TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi uzatıldı mı? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?

TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi uzatıldı mı? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki, TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi uzatıldı mı?

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden TEKNOFEST 2021 başvuru tarihine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Peki, Türkiye'nin en büyük teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi uzatıldı mı? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?

TEKNOFEST 2021 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları başvuruları geçtiğimiz ocak ayında başlamıştı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2021 başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, festivalin 15 Mart'a kadar uzatıldığını aktardı.

Binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına 15 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

4 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDÜL VAR

Milli teknoloji üretme ve geliştirme noktasında gençlerin ilgilerini artırmak ve bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için 2021 yılında ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak.

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 4 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

Festival ile ilgili bilgi almak için "https://teknofest.org/yarismalar.html" sitesine tıklayabilirsiniz.