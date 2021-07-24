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    Teknoloji devlerinin, yöneticilerini korumak için yaptıkları harcamalar

    Silikon Vadisi'nde bulunan dev teknoloji şirketlerinin, güvenlik için yaptıkları dev harcamalar açıklandı. Güvenliği için en çok para harcanan isim ise Mark Zuckerberg oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 10:04
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    Teknoloji devlerinin, yöneticilerini korumak için yaptıkları harcamalar

    Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi ABD'li teknoloji şirketleri, özellikle koronavirüs döneminde gelirlerini artırmış ve rekor kârlar açıklamışlardı.

    Ancak kazanılan paraların bir bölümü, şirketin yöneticilerini korumak için alınan güvenlik önlemlerine harcanıyor.

    Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketleri yöneticilerini korumak için 2020'de tam 46 milyon dolar harcama yaptı.

    MARK ZUCKERBERG ZİRVEDE

    Söz konusu rakamın 23,6 milyonu ise yalnızca Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i korumak için harcanmış durumda. Zuckerberg’in güvenlik harcamaları 2019 yılında 20.4 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

    Facebook'a göre CEO'nun güvenlik harcamalarındaki artış, koronavirüse ve ABD seçimlerinde artan güvenlik tedbirleriyle doğrudan bağlantılı.

    Ancak yine de Zuckerberg, güvenlik için yapılan harcamalarda diğer teknoloji liderlerini büyük bir farkla geride bıraktı.

    mark zuckerberg jeff bezos tim cook sundar pichai

    Toplamda 11 kişiden oluşan listenin ikinci sırasında yine bir Facebook yöneticisi var. Facebook operasyon direktörü Sheryl Sandberg’in kişisel güvenliği için ayrılan para 7.6 milyon dolar.

    Üçüncü sıradaki Google CEO'su Sundar Pichai ise, geçtiğimiz yıl güvenliği için 5,4 milyon dolar harcadı.

    İşte 2020'de güvenlik için en çok harcama yapan yöneticiler:

    Mark Zuckerberg (Facebook) (23.6 milyon dolar)

    mark zuckerberg

    Sheryl Sandberg (Facebook) (7.6 milyon dolar)

    Teknoloji devlerinin, yöneticilerini korumak için yaptıkları harcamalar #3

    Sundar Pichai (Google) (5.4 milyon dolar)

    Sundar Pichai

    John Zimmer (Lyft) (2.06 milyon dolar)

    Teknoloji devlerinin, yöneticilerini korumak için yaptıkları harcamalar #5

    Larry Ellison (Oracle) (1.71 milyon dolar)

    Teknoloji devlerinin, yöneticilerini korumak için yaptıkları harcamalar #6

    Evan Spiegel (Snapchat) (1.67 milyon dolar)

    Teknoloji devlerinin, yöneticilerini korumak için yaptıkları harcamalar #7

    Jeff Bezos ve Marc Benioff (Amazon) (1.31 milyon dolar)

    Jeff Bezos ve Marc Benioff

    Dara Khosrowshahi (Uber) (849 bin dolar)

    Teknoloji devlerinin, yöneticilerini korumak için yaptıkları harcamalar #9

    Logan Green (Lyft) (599 bin dolar)

    Teknoloji devlerinin, yöneticilerini korumak için yaptıkları harcamalar #10

    Tim Cook (Apple) (470 bin dolar)

    Teknoloji devlerinin, yöneticilerini korumak için yaptıkları harcamalar #11

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