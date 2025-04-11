Teknoloji şirketleri alarmda: Dell, Microsoft ve Lenovo'dan ABD'ye laptop akını

Haber Merkezi

Dünya genelinde uygulanan yeni ve yüksek gümrük vergisi oranları, teknoloji şirketlerini harekete geçirdi.

Özellikle dizüstü bilgisayar üreticileri Dell, Microsoft ve Lenovo, bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer alıyor.

Şirketler, yeni tarifelerin işleyişlerini olumsuz etkilemeye başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'ne olabildiğince fazla ürün sokmak için yoğun çaba harcıyor.

YÜKSEK GÜMRÜK VERGİLERİ CAN SIKIYOR

Dizüstü bilgisayarların büyük bir kısmının üretildiği Çin, ABD'nin taleplerine uymayı reddettiği için sürekli artan gümrük vergileriyle karşı karşıya kalıyor.

Şu anda Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 125 gibi oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor ve Çin hükümeti, misilleme yapmaya devam edeceğini açıkladığı için bu oranın daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, birçok ülkenin ABD ile şartları yeniden müzakere etmeyi kabul etmesiyle birlikte duyurulan gümrük vergilerine 90 günlük bir ara vermesi, şirketlere geçici bir rahatlama sağladı.

Apple'ın da uyguladığı bu strateji sayesinde, şirket ürünlerini şimdilik aynı fiyatlarla satmaya devam edebiliyor.

Ancak diğer şirketler, bu kadar şanslı değil. Örneğin Framework ve Razer gibi bazı şirketler, ABD'de dizüstü bilgisayar satışlarını tamamen durdurmak zorunda kaldı.

FİYATLAR ARTACAK MI

Dell, Microsoft ve Lenovo, ABD'ye getirdikleri ek stok sayesinde dizüstü bilgisayarlarını bir süre daha eski fiyatlardan satmaya devam edebilecekler.

Ancak stoklar tükendiğinde, bu üç şirket ya fiyatları önemli ölçüde artırmak ya da maliyetleri kendileri karşılamak zorunda kalacak. Her iki durumda da, tüketiciler olumsuz etkilenecek.