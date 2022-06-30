Teknolojideki ilerlemeye rağmen çağrılardaki ses kalitesi neden mükemmel değil

Teknolojideki ilerlemeye rağmen çağrılardaki ses kalitesi neden mükemmel değil

Teknolojideki bunca ilerlemeye rağmen, neden çağrı sırasında ses kalitesinin hala mükemmel olmadığını hiç düşündünüz mü? Gelin bu sorunun cevabına yakından bakalım.

1876'da telefon ilk icat edilmeden önce, insanların binlerce kilometre öteden birbirleriyle konuşmasını sağlayacak bir cihazı kimse hayal edemiyordu.

Daha sonra ise şehirler, eyaletler ve hatta tüm ülkeler arasında kabloların olduğu bir telefon ağı kuruldu.

Daha sonra ise bu teknoloji yerini cep telefonlarına bıraktı ve binlerce kilometre uzaklıktan kablosuz bir şekilde telefon görüşmesi yapmak mümkün hale geldi.

Telekomünikasyon teknolojisinin son yıllarda oldukça geliştiğini biliyoruz. Değişmeyen tek şey çağrılardaki ses kalitesi. Bunca ilerlemeye rağmen neden hala çağrılardaki ses kalitesi mükemmel seviyeye gelemedi?

Sabit hatlardaki ses kalitesi

Sabit hatlar için ses kalitesi yıllar içinde hemen hemen aynı kalmıştır ve bunun en büyük nedenlerinden biri daha gelişmiş altyapı eksikliğidir.

Sabit hatlar için orijinal altyapı, 'yeterince iyi' ses kalitesini desteklemek için tasarlandı. Ancak o zamanlar, daha iyi bir şey olmadığı için sesler "düşük kaliteli" olarak kabul edilmiyordu.

Modern sistemler çoğunlukla kablosuz telekomünikasyona dayanır, bu nedenle sabit hatların eskisi kadar yaygın olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Sabit hatların ses kalitesi biraz iyileşmiş olsa da VoIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses) ile kıyaslanamaz.

Cep telefonu görüşmelerindeki ses kalitesi

Cep telefonunda bir telefon görüşmesi sırasında sesiniz (analog giriş) dijital bilgiye dönüştürülür ve uzun mesafelerde alıcının cep telefonuna iletilir.

Cep telefonunun her iki ucunda bu analogdan dijitale dönüştürmeyi sağlayan G.711 adında bir standart var.

Bu dijital bilgi daha sonra ana devreler üzerinden taşınır. Bu taşınma sırasında ise ses kalitesinde azalmalar meydana gelir.

Birçok ülkede, ana hat devreleri 300 ila 3400 Hertz arasındaki seslere izin veren nispeten eski bir mimari üzerine kuruludur.

İnsanlar, 20-20.000 Hertz aralığındaki sesleri duyabiliyor. Bu nedenle, bu ana hat devrelerinden geçen normal bir telefon görüşmesi, desteklenmeyen birçok frekansı yok eder.

Kısacası, akıllı telefonlarda arama teknolojisini ne kadar gelişmiş yaparsanız yapın, sesler yeterince gelişmiş olmayan belirli sistemlerden geçerek karşı tarafa ulaşır.

İnternet üzerinden ses çok daha kaliteli iletilir

Bu kadar çok modern telekom sisteminin VoIP'i (İnternet Üzerinden Ses Protokolü) entegre etmesi oldukça iyi bir şey.

WhatsApp, Skype ve Messenger gibi uygulamalar, yukarıda sizlere açıkladığımız geleneksel ana hat devrelerini kullanmaz. Örneğin Skype, 24000 hertz'e kadar örnekleyebilen ve çok daha net ses kalitesi sağlayan gelişmiş bir codec bileşeni olan SILK CODEC'i kullanır.

VoIP'te tamamen farklı ve gelişmiş bir telekom sisteminin kullanılması, Whatsapp, Messenger ve Hangouts gibi uygulamalar aracılığıyla arama yaparken ses kalitesinin normal telefon görüşmelerinden çok daha iyi olmasının ana nedenidir.

Toparlayacak olursak, cep telefonlarındaki çağrılarda sesler nispeten daha az gelişmiş sistemlerden geçerek kalite kaybına uğrar. Ancak WhatsApp veya Skype gibi internet üzerinden sesli aramalara olanak sağlayan uygulamalardaki ses kalitesi, oldukça iyidir.