Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet’te karşılaştırılabilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geliştirilen yeni hizmetin e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma açıldığını duyurdu.

Yeni sistemle birlikte, Türkiye genelinde en fazla aboneye sahip 13 iletişim operatörünün mobil telefon, sabit telefon ve internet tarifeleri, tek bir çatı altında karşılaştırılabilir hale getirildi.

TÜM KRİTERLER TEK EKRANDA

Bakan Uraloğlu, vatandaşların artık farklı operatörlerin sunduğu kampanya ve tarifeleri ayrı ayrı aramak zorunda kalmayacağını belirterek, "Taahhüt süresi, ortalama aylık ücret, bağlantı hızı, ödeme tipi, cayma bedeli gibi birçok detaylı kriter ışığında tarifeleri bir arada görebilecekler. Böylece kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına en uygun seçeneğe kısa sürede ulaşabilecek" dedi.

REKABETİ GÜÇLENDİRECEK, KULLANICIYI BİLİNÇLENDİRECEK

Yeni sistemin hem tüketici memnuniyetine hem de sektördeki rekabete olumlu katkı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, “Şeffaf ve erişilebilir bilgi sunarak vatandaşlarımızın doğru karar vermesini kolaylaştıracağız. Bu adım, hizmet kalitesinin artmasına ve daha ekonomik kampanyaların ortaya çıkmasına da zemin hazırlayacak” ifadelerini kullandı.

Tarife karşılaştırma hizmetine, doğrudan turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresi üzerinden erişilebiliyor.

ULUSLARARASI ÖDÜL ADAYI

Öte yandan, bu dijital hizmet henüz yeni devreye alınmış olmasına rağmen uluslararası alanda dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, “Uygulamamız, Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde (WSIS) 'Bilgiye Erişim' kategorisinde 2025 yılı için ödüle aday gösterildi” dedi.