Temmuz 2025’in en güçlü android telefonları açıklandı! Bu modeller rakip tanımıyor

Akıllı telefon performans testlerinin önde gelen platformlarından AnTuTu, Temmuz 2025’in en güçlü Android telefonlarını açıkladı.
Hem üst segment hem de orta segment modellerin yer aldığı listede dikkat çeken cihazlar ve performans skorları ortaya çıktı.
Listenin zirvesinde, Snapdragon 8 Extreme Edition işlemcisiyle donatılan Red Magic 10S Pro+ yer alıyor. 2.943.537 puanla liderliğini sürdüren bu model, performans konusunda rakiplerine fark attı.
Ardından, 2.893.125 puanla Vivo X200 Ultra ikinci, 2.889.141 puanla iQOO Neo10 Pro+ ise üçüncü sırada yer aldı.
TEMMUZ AYININ EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI
- Red Magic 10S Pro+
- vivo X200 Ultra
- iQOO Neo10 Pro+
- vivo X200s
- Honor GT Pro
- OnePlus Ace 5 Pro
- OnePlus 13
- iQOO 13
- Redmi K80 Extreme
- OPPO Find X8 Ultra