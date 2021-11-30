Tesla, Almanya'da üretime başlıyor

Tesla'nın, Almanya'daki fabrikası Gigafactory'nin üretime başlaması an meselesi. Birkaç gün içinde son izinlerin alınması bekleniyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı ekim ayında resmen açmıştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında bu yıl 1 Temmuz'da kapılarını açmış olacaktı. Ancak gerekli izinlerin alınamaması ve çevrecilerin çıkardığı problemler nedeniyle açılış sürekli olarak ertelendi.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÜRETİM BAŞLIYOR

Tesla, her ne kadar fabrikasını ekim ayında açsa da hala üretime başlamış değil. Çünkü şirketin, hükümetten alması gereken birkaç izin daha var.

Alman otomotiv haber sitesi Automobilwoche, Tesla'nın ülkedeki yeni üretim tesisi için çevre izinlerinin alınmasının an meselesi olduğunu ve birkaç gün içinde üretime başlayacağını açıkladı.

HİSSELER YÜKSELDİ

Haberin duyulmasıyla birlikte Tesla hisseleri, yüzde 5’in üzerinde bir artış görerek dünyanın en zengin insanı olan CEO Elon Musk’a 12 milyar dolar daha kazandırdı.