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    Tesla, araç içinde unutulan çocukları tespit edebilecek

    Tesla, araç içerisinde unutulan çocukları tespit etmek için geliştirdiği yeni teknolojiyi Federal İletişim Kurulu'na sundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 10:18
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    Tesla, araç içinde unutulan çocukları tespit edebilecek

    Son yıllarda ürettiği elektrikli otomobillerle oldukça popüler hale gelen Tesla, geliştirdiği yeni teknolojilerle pazarda oldukça önemli bir konuma sahip.

    Elon Musk'ın CEO'su olduğu şirket, günümüzün çok önemli bir sorununu çözüme kavuşturmak için yeni bir teknoloji geliştirdi.

    Yeni özellikle birlikte araç içerisinde unutulan çocuklar, sensörler aracılığıyla tespit edilebilecek.

    2018 ve 2019 yıllarında sıcak araçların içerisinde bırakılan 50'den fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini düşünürsek, Tesla'nın yeni özelliği oldukça faydalı olabilir.

    tesla

    FCC ONAY VERİRSE HAYATA GEÇECEK

    Tesla'nın yeni teknolojisi sayesinde milimetrik radar sensörleri kullanılarak arabanın içerisindeki çocuk tespit edilebilecek. Ancak bu özellik, mevcut yasaların izin verdiğinden biraz daha güçlü milimetrik radar sensörleri kullanacağından, onay alması gerekiyor.

    Yeni teknolojiyi Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) onayına sunan Tesla, gerekli onayın verilmesi durumunda otomobillerine söz konusu özelliğini ekleyecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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